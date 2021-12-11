Carlo Ancelotti önderliğinde süper bir form grafiği yakalayan ve hem LaLiga’da hem de Şampiyonlar Ligi grubunda fırtına gibi esen Real Madrid, derbiyi kazanarak zirvede yalnız kalmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid’de hafta içinde Inter karşısında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Karim Benzema’nın durumu maç saatinde belli olacak. Porto deplasmanında kritik bir galibiyete imza atarak Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Atletico Madrid cephesinde ise sakatlığı bulunan golcü Luis Suarez derbide takımdan ayrı kalacak. 1 maç fazlasıyla rakibinin 10 puan önünde bulunan Real Madrid avantajını sürdürmek isterken, Simeone’nin tek hedefi ise kazanıp şampiyonluk yarışına ortak olabilmek.

LaLiga’da Madrid derbisi Pazar akşamı 23.00’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta canlı ekrana gelirken duayen futbol adamı Ömer Üründül, yorumlarıyla Madrid derbisine renk katacak. Madrid derbisinin özeti DHA YouTube kanalında da futbolseverlerle buluşacak.