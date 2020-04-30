La Liga’da hedef: 5-12 Haziran

İspanya’da futbolun yeniden başlaması için planlama yapıldı. 4 Mayıs’ta oyuncuların bireysel çalışmalara başlaması hedefleniyor. 5-12 Haziran arasında ise La Liga’ya yeniden start verilmesi konusunda hazırlıklar devam ediyor. La Liga Başkanı Javier Tebas da bir durum değerlendirmesi yaparken, “Eğer önemli ekonomik sektörler güvenli ve kontrollü şekilde başlamazsa ortadan kaybolabilirler. Bu durum futbol için de geçerli. Diğer ülkelerde takımlar antrenmanlara başladı” dedi.