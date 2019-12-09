Dünyanın en büyük yıldızlarını bünyesinde barındıran La Liga’da 17. hafta heyecanı D-Smart ekranlarında yaşanacak. El Clasico öncesinde zirvede hata yapmak istemeyen Barcelona ve Real Madrid maçları da dahil olmak üzere tam 8 maç canlı yayınla ekrana gelecek.

Haftanın açılışında 13 Aralık Cuma günü saat 23.00’te Alaves ile Leganes kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde galibiyetten başka şey düşünmeyen Alaves ile Celta Vigo maçını kazanarak moral bulan Leganes’in buluşması 77. kanal Spor Smart’ta yayınlanacak.

14 Aralık Cumartesi günü 3 önemli mücadele yayınlanacak. Saat 18.00’de sezonun flaş takımı Sociedad, yıldızlar topluluğu lider Barcelona’yı ağırlayacak. Sociedad – Barcelona maçı, hem 77. Kanal Spor Smart hem de D-Smart YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Betis deplasmanında Joaquin’i durduramayan Athletic Bilbao, saat 20.30’da zor günler geçiren Eibar’ı ağırlayacak. Günün kapanışında ise puan kaybına tahammülü olmayan Atletico Madrid ile son 2 maçında 4 puan toplayan Osasuna saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. İki maçın da adresi 77. kanal Spor Smart.

15 Aralık Pazar günü ise LaLiga heyecanı 4 maçla sürecek. Birbirinden heyecanlı 4 maç 77. kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanacak. 14.00’te günün açılışında formda Getafe ile Enes Ünal’lı Valladolid karşılaşacak. Saatler 18.00’i gösterdiğinde çıkış arayan Espanyol ile son 3 maçını kazanan Betis kozlarını paylaşırken, 20.30’da ise ligin iki güçlü takımı Sevilla ile Villarreal 3 puan mücadelesi verecek. Haftanın kapanışında ise saat 23.00’te Mestalla’da dev bir maç oynanacak. Derbide Levante’yi 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup eden Valencia, mükemmel bir form grafiği yakalayan yıldızlar topluluğu Real Madrid’i konuk edecek. 18 Aralık’ta oynanacak El Clasico öncesinde heyecanın tavan yaptığı LaLiga’da 8 maçla futbola doyacaksınız. Unutmayın! Bu sadece futbol değil, bu LaLiga.





MAÇ PROGRAMI

13 ARALIK CUMA

23.00 ALAVES – LEGANES (SPOR SMART)

14 ARALIK CUMARTESİ

18.00 SOCIEDAD – BARCELONA (SPOR SMART ve YOUTUBE)

20.30 ATHLETIC BILBAO – EIBAR (SPOR SMART)

23.00 ATLETICO MADRID – OSASUNA (SPOR SMART)

15 ARALIK PAZAR

14.00 GETAFE – VALLADOLID (SPOR SMART)

18.00 ESPANYOL – BETIS (SPOR SMART)

20.30 SEVILLA – VILLARREAL (SPOR SMART)

23.00 VALENCIA – REAL MADRID (SPOR SMART)

18 ARALIK ÇARŞAMBA

22.00 EL CLASICO (BARCELONA – REAL MADRID) * SPOR SMART

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.