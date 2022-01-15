İspanya La Liga’da 21. Haftanın öne çıkan maçlarından birinde sezona iyi başlayan Betis ile düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alaves kozlarını 18 Ocak Salı akşamı saat 22.00’de Benito Villamarin’de paylaşacak. La Liga’da salı gecesinin diğer maçında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Cadiz ile Espanyol saat 23.30’da karşılaşacak.

Almanya Kupası’nda salı akşamı son 16 turunda 4 maç oynanacak. 20.30 seansında Köln - Hamburg ve 1860 Münih - Karlsruher karşılaşmalarının yanı sıra, St. Pauli - Dortmund ve Bochum - Mainz mücadeleleri futbol severler ile buluşacak. Bu iki karşılaşma 22.45’te canlı yayınlanacak.

19 Ocak Çarşamba akşamı tam 6 maç canlı yayınlanırken, La Liga’da 21.00’de Celta Vigo - Osasuna, 23.30’da ise Valencia - Sevilla maçları oynanacak.

Almanya Kupası son 16 turunda ise 20.30’da oynanacak Leipzig - Hansa Rostock ve 22.45’te oynanacak Berlin derbisi Hertha Berlin - Union Berlin maçları izleyicilerle buluşacak. 20.30 seansında başlayacak Hannover - M’Gladbach maçı ve 22.45’te oynanacak Hoffenheim - Freiburg maçı da canlı olarak futbolseverlere aktarılacak.

Maç programı

18 Ocak Salı

20.30 Köln - Hamburg (Spor Smart)

20.30 1860 Münih - Karlsruher (Spor Smart 2)

22.00 Betis - Alaves (D-SMART GO 90. Kanal)

22.45 St. Pauli - Dortmund (Spor Smart)

22.45 Bochum - Mainz (D-SMART GO 91. Kanal)

23.30 Cadiz - Espanyol (Spor Smart 2)

19 Ocak Çarşamba

20.30 Leipzig - Hansa Rostock (Spor Smart 2)

20.30 Hannover - M’Gladbach (D-SMART GO 90. Kanal)

21.00 Celta Vigo - Osasuna (Spor Smart)

22.45 Hertha Berlin - Union Berlin (Spor Smart 2)

22.45 Hoffenheim - Freiburg (D-SMART GO 91. Kanal)

23.30 Valencia - Sevilla (Spor Smart)