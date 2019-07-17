La Liga çıldırdı: Joao Felix...

Türkiye’de en çok izlenen liglerden biri olan İspanya La Liga, tarihinin en hareketli günlerini yaşıyor... Transfer sezonu henüz 1.5 ay önce açılmış olmasına rağmen şu anda 20 takımın bonservis ücretlerine verdiği miktar tarihe geçti. En çok ödemeyi Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi devler yaparken, harcanan rakamın 1 milyar Euro (6.4 milyar TL) olduğu öğrenildi. Kadrosunu Eden Hazard, Eder Militao, Ferland Mendy, Luka Jovic ve Rodrygo Goes ile güçlendiren Real, toplamda 303 milyon Euro (1.9 milyar TL) ödedi.

En pahalısı Felix

Barcelona da Antoine Griezmann, Frenkie de Jong,Norberto Murara, Emerson de Souza ve Ludovit Reis transferleri için toplamda 236 milyon Euro’yu (1.5 milyar TL) kasasından çıkardı. Atletico Madrid ise Joao 206 milyon Euro’luk (1.3 milyar TL). La Liga’da yapılan tüm transferlere bakıldığında ise ilk sırada 126 milyon Euro (806 milyon TL) yer aldı. Barcelona’ya giden Antoine Griezmann 120 milyon Euro ile 2., Real Madrid’in yolunu tutan Eden Hazard da 100 milyon Euro (641 milyon TL) ile 3. sıraya yerleşti.