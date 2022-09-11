İspanya futbol ligi La Liga'nın Başkanı Javier Tebas, İngiltere Premier Ligi için harekete geçti. Premier Lig tarihinde ilk kez bu yaz transfer döneminde kulüplerin kasasından toplamda 1 milyar 183 milyon Pound para çıktı. Bu süreçte La Liga kulüpleri 50 milyon Pound harcadı.

Ada'daki kulüplerin finansal anlamda hem kendilerinden hem de Avrupa'nın diğer önemli liglerinden çok daha güçlü olduğunu belirten Tebas, "Ancak ortada onları kontrol edecek bir sistem yok. Bu olanlar mantıklı değil. Bu yüksek harcamalar transfer enflasyonuna neden oluyor" diyerek, UEFA için bir rapor hazırlamaya başladığı bildirildi.