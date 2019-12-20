La Liga 18. hafta maçları Spor Smart ekranlarında! İşte program...

LaLiga’da 18. hafta heyecanı yine D-Smart ekranlarında yaşanacak. Tam 8 maç canlı yayınla ekrana gelecek. 18. hafta heyecanı Cuma akşamı Eibar-Granada maçıyla başlayacak.

Cumartesi ekrana gelecek 4 maç ile futbola doyacaksınız. Günün açılış maçında saat 15.00’te Barcelona ve Real Madrid’i takip eden Sevilla, Mallorca deplasmanında 3 puan arayacak. Hafta içinde El Clasico’da Real Madrid ile golsüz berabere kalan lider Barcelona, saat 18.00’de Camp Nou’da Alaves’i konuk edecek. Barcelona – Alaves maçı hem Spor Smart hem de D-Smart YouTube adresinden canlı yayınlanacak. Sevilla deplasmanında kazanarak kötü gidişi durduran Villarreal, son 1 ayda müthiş form yakalayan Getafe ile saatler 20.30’u gösterdiğinde kozlarını paylaşırken, günün kapanışında saat 23.00’te Enes Ünal’lı Valladolid, formda Valencia’yla karşılaşacak.

Pazar günü 3 maçla La Liga keyfiniz sürecek. Saatler 16.00’yı gösterdiğinde ligin iki formda ekibi Osasuna ile Real Sociedad karşı karşıya gelirken, 18.00’de Real Betis, hataya tahammülü olmayan Atletico Madrid’i ağırlayacak. La Liga’da Noel arası öncesinde son maçta ise saat 23.00’te El Clasico’da müthiş performansıyla övgü alan Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Tüm maçlar D-Smart 77. kanal Spor Smart’tan futbolseverlerle buluşacak ve D-Smart GO’dan da izlenebilecek. Unutmayın! Bu sadece futbol değil, bu LaLiga.

MAÇ PROGRAMI

20 ARALIK CUMA

23.00 LA LIGA: EIBAR - GRANADA (CANLI) SPOR SMART

21 ARALIK CUMARTESİ

15:00 LA LIGA: MALLORCA - SEVILLA (CANLI) SPOR SMART

18.00 LA LIGA: BARCELONA - ALAVES (CANLI) SPOR SMART+YOUTUBE

20.30 LA LIGA: VILLARREAL - GETAFE (CANLI) SPOR SMART

23.00 LA LIGA: VALLADOLID - VALENCIA (CANLI) SPOR SMART

22 ARALIK PAZAR

16:00 LA LIGA: OSASUNA – REAL SOCIEDAD (CANLI) SPOR SMART

18.00 LA LIGA: REAL BETIS – ATLETICO MADRID (CANLI) SPOR SMART

23.00 LA LIGA: REAL MADRID – ATHLETIC BILBAO (CANLI) SPOR SMART

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz. D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, mega paket satın alınması gerekmektedir.