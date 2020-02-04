L Karnitin: Doğada bulunan karnitin formuna dwnilmektedir. L Karnitin biyolojik açıdan da aktif yapıdadır. Tüketilen, kullanılan ve üretilem karnitin formu L Karnitin olmaktadır. D Karnitin ise biyolojik olarak aktif olmayan şeklidir. Bu nedenle de takviye ya da gıda şeklinde alınmamaktadır.

L Karnitin Nelerde Bulunur?

İnsan vücudunda böbrek ve karaciğerde lizin ve metiyonin amino asitleri ile türetilmektedir. Vücutta ise kaslarda, beyinde, kalpte ve sperm hücrelerinde bulunmaktadır. Besinlerden ise hayvansal gıdalar aracılığı ile alınmaktadır. Bitkisel olarak ise soya fasulyesi ve avokado gibi bitkilerden vücuda alınmaktadır. En iyi L Karnitin kaynağı kırmızı et olmaktadır. Ayrıca gıda takviyesi olarak hazırlanan ürünlerle de L Karnitin desteği alınabilmektedir. L Karnitin vücuda yaptığı etkiler nedeni ile çok eski tarihlerden bu yana kullanılmaktadır.

L Karnitin Faydaları Nelerdir?

En çok bilinen faydası uzun zincirli yağların parçalanarak kullanmasını sağlamasıdır. Vücutta depolanan yağ hücrelerinin enerjiye dönüşmesine ciddi oranda yardımcı olmaktadır. L karnitin vücuda alınan yağların enerji olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu işlemin gerçekleşmesi ile vücut yapısının sağlıklı kalmasını desteklemektedir. Tüketilen yağların enerjiye dönüşmemesi durumunda kaslarda zayıflama, karaciğer büyümesi ve gelişimsel gerilimler görülmektedir. Bu nedenle de L Karnitin hayati bir görev üstlenmektedir. L Karnitin kandaki şeker düzeyini dengeleme noktasında da etkili olmaktadır. Bunu ise kas hücrelerinde insülin kullanımını ve amirliğini arttırması ile yapılmaktadır. Karbonhidrat tüketimi sonrası kanda yükselen insülini düşük seviyede tutarak sağlığı korumada etkili olmaktadır.

L Karnitin Ne İşe Yarar?

Spor yaparken yüksek enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Vücutta en yüksek enerji ise yağ hücrelerinin yakılması sonucu ortaya çıkmaktadır. L Karnitin özellikle spor ve egzersiz aktivitesi sırasında etkin kullanıldığında yağ yakılmasını sağlamaktadır. Aktivite sırasında yakılan yağ ise yüksek enerji kullanım imkanı sunmaktadır. Bu prensip dikkate alınarak yapılan araştırma sonuçları L Karnitin kullanımı ile yapılan egzersiz ve sporların daha verimli olduğunu kanıtlamaktadır.

Sporcuların hem sağlıklı ve formunda bir vücuda sahip olmaları hem de spor yaparken yüksek performans sergiledikleri gözlemlenmiştir. Bu araştırmaların aynı şartlar altında aynı özellikte iki sporcu grubu üzerinde yapılmış olması net sonuçların alınmasında etkili olmaktadır.

L Karnitin Kullanmak Yağ Yakıyor mu?

L Karnitin yağ hücrelerinin yakılmasında etkin rol almaktadır. L karnitinin en belirgin özelliği olan yağ yakımı hem aktivite hem de dinlenme sırasında etkili olmasıdır. Ancak aktivite ile birlikte alınan L Karnitin vücut yağlarının yakımını %55 oranında arttırmaktadır.

Zayıflama planında diyet ile birlikte egzersiz eklenmesi bu süreci hızlandırmaktadır. Bu plana egzersiz öncesi L Karnitin kullanımı eklendiğinde ise bu zayıflama programı daha çok başarılı olmaktadır. Egzersiz aşamasında L karnitin kullanımı ile yağ yakarak zayıflama sağlanmaktadır.

L Karnitin Nasıl Kullanılmalı?

L Karnitin kullanımında mutlaka karbonhidrat tüketilmelidir. Ancak karbonhidrat ile alınan insülin miktarının kanda artması ile birlikte L Karnitin yüksek performansta çalışabilmektedir. Kilo verme sürecinde dr bu şekilde kullanılması önerilmektedir.



