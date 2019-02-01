Sezonun ilk döneminde Celtics'le sözleşme yenilemeye olumlu baktığını söyleyen Kyrie Irving'in kararını yeniden gözden geçirmişe benziyor.

Yıldız oyuncu kendisine sezon sonu sözleşme yenileyip yenilemeyeceği ile ilgili sorulan soruya; "Bu soruyu 1 Temmuz'da tekrar sorun. Kariyerim boyunca bana ne yapacağım söylendi. Kimseye bir borcum yok. O yüzden ne karar vereceğimi zaman gösterecek." şeklinde cevap verdi.

Yıldız oyuncunun adı bu yaz iki maksimum kontratlık boşluğu bulunan New York Knicks ile anılıyor. New York Knicks, Porzingis takasının ardından büyük oranda rahatladı ve kadrosunda iki maksimum kontratlık yer açtı.