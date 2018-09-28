Kyrie Irving’in “Boston Celtics olası bir finalde Golden State Warriors’ı yenebilir” açıklamasına sürpriz bir isimden destek geldi: Draymond Green.

Kyrie Irving ve Boston Celtics, 2018-19 NBA sezonuna Doğu Konferansı şampiyonluğunun favorisi olarak giriyor.

İki taraf da potansiyelini beklendiği gibi kinetiğe dönüştürürse Draymond Green ve Golden State Warriors‘ın finaldeki rakipleri olması da bekleniyor.

Irving, ESPN‘e kısa süre önce verdiği bir röportajda bunun da ötesine geçerek takımının Warriors‘ı yedi maçlık bir seride geçecek güce sahip olduğunu belirtmişti.

Yine ESPN, Draymond’a Kyrie’nin bu demeçleri hakkında ne düşündüğünü sordu. Warriors’ın görev adamı şaşırtıcı şekilde sakin ve destek veren ifadeler kullandı:

“Bence Celtics‘in Warriors’ı yenebileceğine zaten inanması gerekiyor. Şöyle ki bizi yenebileceklerini söyledi, yeneceklerini değil. Bizi yenebileceklerini belirtti. Takımın lideri olarak bunu söylemesi gerekir. Oyunculara bu mesajı vermesi gerekir. Bir şey başaracaksanız takımınızı buna zorlamanız lazım.”

Söylemeye gerek yok, NBA alemi bir sonraki final mücadelesi LeBron James, Warriors’a karşı dışında bir eşleşme olursa büyük bir heyecanla bekleyecek.

Ve Celtics’in genç, atletik, çok yönlü kadrosu Green, Durant, Curry, Thompson ve Cousins’lı Warriors’la çok iyi eşleşebilecek potansiyele şimdiden sahip.

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