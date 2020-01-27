Kyrie Irving, Kobe Bryant’ın vefatının ardından sahaya çıkmadı

Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gigi’nin ölümüyle birlikte bütün dünya sarsılırken NBA’in almadığı ilginç ve hatta saçma karar sebebiyle de dün gece maçlar oynandı.

Başta DeMar DeRozan, Doc Rivers, Trae Young, Tyson Chandler olmak üzere birçok oyuncu ve koç maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı.

Kobe Bryant ile yakın arkadaş olan Kyrie Irving ise herkesi şok eden bu haberin ardından sahaya çıkmadı.

Brooklyn Nets, maç öncesinde yaptığı açıklamada Irving’in “kişisel bir sebepten” dolayı New York Knicks karşısında oynamayacağını duyurdu.

Yazları Kobe’yle birlikte vakit geçiren Irving’ın en büyük mentorlerinden biri efsane isimdi.

Kaynak: Eurohoops