24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün oynanan Brooklyn Nets – San Antonio Spurs karşılaşmasını takım arkadaşı Achraf Hakimi ile birlikte takip etti.

Brooklyn Nets‘in yıldız oyuncusu Kevin Durant ile pozlar veren Kylian Mbappe, mücadele öncesinde NBA ’deki en iyi 5 oyuncuyu açıkladı:

LeBron James

Kevin Durant

Giannis Antetokounmpo

Luka Doncic

Jayson Tatum





NBA izleyicilerinin birçoğu, listede Stephen Curry ve Nikola Jokic’in ismini aradı ancak bir futbol oyuncusuna göre bu liste hiç fena değil. Mbappe’nin verdiği 5 ismin 4’ü şu anda MVP yarışında yer alıyor. Efsanevi basketbolcu LeBron James’in varlığına ise hemen hemen kimsenin itirazı yok. (Eurohoops)



