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Kylian Mbappe’ye göre NBA’deki en iyi 5 oyuncu: Giannis, Doncic ve diğerleri

Futbol dünyasının önde gelen yıldızlarından Kylian Mbappe, müthiş yeteneklerinin yanı sıra NBA’e olan ilgisiyle de biliniyor.

04 Ocak 2023, Çarşamba 14:09 Son Güncelleme:
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Kylian Mbappe’ye göre NBA’deki en iyi 5 oyuncu: Giannis, Doncic ve diğerleri

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün oynanan Brooklyn Nets – San Antonio Spurs karşılaşmasını takım arkadaşı Achraf Hakimi ile birlikte takip etti.

Brooklyn Nets‘in yıldız oyuncusu Kevin Durant ile pozlar veren Kylian Mbappe, mücadele öncesinde NBA ’deki en iyi 5 oyuncuyu açıkladı:

LeBron James

Kevin Durant

Giannis Antetokounmpo

Luka Doncic

Jayson Tatum


NBA izleyicilerinin birçoğu, listede Stephen Curry ve Nikola Jokic’in ismini aradı ancak bir futbol oyuncusuna göre bu liste hiç fena değil. Mbappe’nin verdiği 5 ismin 4’ü şu anda MVP yarışında yer alıyor. Efsanevi basketbolcu LeBron James’in varlığına ise hemen hemen kimsenin itirazı yok. (Eurohoops)


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