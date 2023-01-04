24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün oynanan Brooklyn Nets – San Antonio Spurs karşılaşmasını takım arkadaşı Achraf Hakimi ile birlikte takip etti.
Brooklyn Nets‘in yıldız oyuncusu Kevin Durant ile pozlar veren Kylian Mbappe, mücadele öncesinde NBA ’deki en iyi 5 oyuncuyu açıkladı:
LeBron James
Kevin Durant
Giannis Antetokounmpo
Luka Doncic
Jayson Tatum
https://twitter.com/NBAFRANCE/status/1610345752286613504?cxt=HHwWgMDSqcC7jNksAAAA
NBA izleyicilerinin birçoğu, listede Stephen Curry ve Nikola Jokic’in ismini aradı ancak bir futbol oyuncusuna göre bu liste hiç fena değil. Mbappe’nin verdiği 5 ismin 4’ü şu anda MVP yarışında yer alıyor. Efsanevi basketbolcu LeBron James’in varlığına ise hemen hemen kimsenin itirazı yok. (Eurohoops)
https://twitter.com/NBAFRANCE/status/1610225835117617156?cxt=HHwWiIC95bP31dgsAAAA