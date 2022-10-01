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Kylian Mbappe'nin PSG'den ilginç isteği: Bu dört ismi transfer edin!

Messi ve Neymar ile arası açık olan Mbappe, transfer edilmesini istediği dört oyuncunun ismini kulübe bildirdi.

01 Ekim 2022, Cumartesi 15:30 Son Güncelleme:
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Kylian Mbappe'nin PSG'den ilginç isteği: Bu dört ismi transfer edin!

Mayıs ayında PSG ile sözleşmesini uzatan Kylian Mbappe'in takım arkadaşları Lionel Messi ve Neymar ile sorunlar yaşadığı iddia ediliyordu. 

RMC Sport'ta yer alana habere göre, Fransız ekibinin hücum hattında Messi ve Neymar ile birlikte boy gösteren Mbappe'nin, kulübe transfer edilmesini istediği dört oyuncunun ismini verdiği iddia edildi.

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İşte o dört oyuncu

Mbappe'nin 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı kulübünden transfer edilmesini istediği isimlerden birinin Manchester United'ın genç yıldızı Marcus Rashford...

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Haberde ayrıca transferlerde söz sahibi olmak istediği söylenilen Mbappe'nin, sezon başında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan yıldız golcü Robert Lewandowski, uzun süren sakatlık sürecinin ardından Xavi ile birlikte forma tutmaya başlayan Ousmane Dembele ile sezon başında Sassuolo'dan West Ham United'a transfer olan Gianluca Scamacca'nın da kulübe kazandırılmasını istediği ifade edildi.

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Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda dokuz maça çıkan Mbappe, bu karşılaşmada 10 kez gol sevinci yaşadı.

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