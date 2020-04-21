'Kylian Mbappe’nin değeri düşecek'

Fransız politikacı ve aynı zamanda Avrupa Parlemontusu üyesi Daniel Cohn-Bendit, koronovirüs salgınının ardından futbolda da önemli değişimler olacağını belirtti. Cohn-Bendit, “Salgın öncesi Mbappe’nin değeri yaklaşık 200 milyon Euro’ydu. Ancak yarın muhtemelen Mbappe’nin bonservis bedeli en fazla 35-40 milyon Euro olacak. Sonuçta onu artık 200 milyon Euro’ya kimsenin kolay kolay alacağını düşünmüyorum” dedi.