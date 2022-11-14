Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Paris Saint-Germain sahasında Auxerre'i konuk etti. Ligin zirvesinde yer alan ev sahibi ekip rakibini 5-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Kylian Mbpappe'nin PSG Formasıyla Ligue 1'deki En İyi Golleri





5 GOLLÜ GALİBİYET

PSG'nin gollerini 11. dakikada Kylian Mbappe, 51. dakikada Carlos Soler, 57. dakikada Achraf Hakimi, 81. dakikada Renato Sanchez ve 84. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.









NELER YAŞANDI?

Fransız devinin sahasında Auxerre'i Parc des Princes'da 5-0 mağlup etmesinden çok maç sonu soyunma odası koridorlarında yaşananlar daha çok konuşuldu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları soyunma odası koridorlarına doğru yöneldi. Mbappe, koridorda kendi soyunma odasına doğru yürürken, kadroda yer almayan Auxerre'in genç oyuncusu Kays Ruiz-Atil ile karşılaştı.

Mbappe, 20 yaşındaki oyuncuya dönerek cinsel organını tuttu. Kays Ruiz-Atil, Mbappe'nin bu hareketine karşılık vermedi. Yıldız oyuncu da doğrudan kendi soyunma odasına girdi.

Mbappe, kendisi hakkında açıklamalar yaptığı için Kays Ruiz-Atil'e bu hareketi yaptığı iddia edildi.





BÜYÜK CEZA GELEBİLİR

Soyunma odası koridorlarında yaşanan bu olay basına da yansıdı. Fransa Futbol Federasyonu'nun görüntüleri inceleyerek Kylian Mbappe'ye büyük bir ceza vermesi bekleniyor.





INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Kays Ruiz-Atil, Kylian Mbappe'nin yaptığı hareketi kendisine ait Instagram hesabından üzerine 'Söylenti' notuyla paylaştı. Bu hikayeyi alıntılayan Mbappe ise gülme emojisiyle yanıt verdi.

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Ligue 1'de oynadığı 14 maçta 12 gol atarken iki kez de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde altı maçta sahaya çıkan Fransız yıldız, yedi kez gol atmayı başarırken üç kez de asist yaptı.

FRANSA'NIN EN GÜVENDİĞİ İSİM

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 2022 Dünya Kupası için de favoriler arasında gösteriliyor. D Grubu'nda yer alan Maviler, Avustralya, Danimarka ve Tunus ile karşı karşıya gelecek.

Fransa ilk maçını 22 Kasım'da Avustralya ile oynayacak. İkinci maçında 26 Kasım'da Danimarka ile kozlarını paylaşacak olan Fransa, gruptaki son maçını 30 Kasım'da Tunus ile yapacak.