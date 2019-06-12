EURO 2020 elemelerinde A Milli Takım'ımız ile aynı grupta yer alan Fransa, dün deplasmanda Andorra'yı 4-0 mağlup ederken gollerden birini de takımın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe kaydetti. Profesyonel kariyerinde 100'üncü kez fileleri sarsan 20 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrasında Real Madrid'e olası bir transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

Fransa Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği'nin kendisine verdiği ödülü aldığı sırada "Artık daha çok sorumluluk alma zamanının geldiğini hissediyorum. Bu, Paris Saint Germain ya da yeni bir proje için başka bir kulüpte olabilir." diyerek ayrılık sinyali veren Mbappe, Real'e gidip gitmeyeceğiyle ilgili bir soruya "Bana hep aynı şeyi soruyorsunuz ama şimdi bunu konuşmanın sırası değil." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler