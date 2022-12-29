Dünya Kupası sona erdi ama yankıları sürüyor. Fransa'nın altın ayakkabı sahibi yıldızı Kylian Mbappe, PSG-Strasbourg karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Mbappe, Messi ve Arjantin'in kutlamaları hakkında gelen soruya çarpıcı bir cevap verdi. İşte ayrıntılar...





MESSI VE MBAPPE'NİN DÜELLOSU

Birçok futbol otoritesine göre tüm zamanların en iyi final maçı olarak nitelendirilen Arjantin-Fransa maçı; Messi ve Mbappe'nin düellosuna dönüştü. PSG'den takım arkadaşları finale damga vurdu. Arjantin adına Lionel Messi 2 golle yıldızlaşırken Mbappe yaptığı hat-trick ile unutulmaz bir performans sergiledi.

Messi ve Mbappe'nin attıkları gollerin ardından saha içinde birbirleriyle atıştığı anlar ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

MUNDO DEPORTIVO: MBAPPE, MESSI'YE ÖFKELİ

İspanya'dan Mundo Deportivo, Kylian Mbappe'nin PSG'den ayrılarak Barcelona'ya imza atacağını iddia etti. Mbappe, Arjantin'in kutlamaları esnasında Messi'nin kendisiyle alay edilmesine sessiz kalmasına öfkelendi. Bu nedenle Mbappe'nin Messi ile aynı takımda forma giymek istemediği ifade edildi.





Ayrıca habere göre Mbappe, Fransa Milli Takımı'nı olaylı bir şekilde bırakan Karim Benzema'ya da öfkeli. Fransız yıldız Real Madrid'i Benzema ile aynı soyunma odasını paylaşmak istemediği için reddetti.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde şu ifadeler yer aldı;

"Barcelona'nın Mbappe'si! Barcelona, Dünya Kupası'nın ardından Messi ile sözleşme yenilemeye hazırlanan PSG'de forma giymek istemeyen Mbappe'yi kadrosuna katmak istiyor. Mali sorunlara rağmen Barcelona bu transferi önümüzdeki yaz bitirmeyi umuyor.

Mbappe, Katar'da Arjantin'e karşı Dünya Kupası finalini kaybetmesinden sonra görüldüğü gibi, en iyi anını yaşamıyor. Leo Messi'ye karşı alınan bu yenilgi, Barça'nın stratejisinde belirleyici olabilir. Nasser Al-Khelaifi'nin Leo'nun babası Jorge Messi ile 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için halihazırda bir prensip anlaşması var.

Arjantinli futbolcuların Mbappe ile dalga geçtiği görüntüler Fransız yıldızı çileden çıakrdı. Şimdiye kadar Fransız golcünün tercih ettiği yer Real Madrid gibi görünüyordu ama Barça'nın da önü orada açılıyor. Mbappe, Real Madrid ile anlaşmış fakat ardından PSG ile sözleşme yenilemişti. Real Madrid cephesi Mbappe'nin kendilerine ihanet ettiğini düşünüyor.





Barcelona Başkanı Laporta, Mallorca'da Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile buluşarak Mbappe konusundaki ısrarını anlattı. Avrupa Süper Lig 'i sayesinde ikili ilişkileri düzelen iki başkan Mbappe transferinde anlaştı. Barcelona'nın bu transferde önü açık. Camp Nou'daki stat yenileme çalışmaları da Florentino Perez'in sahibi olduğu ACS şirketine verildi."

Mundo Deportivo, Kylian Mbappe'nin Karim Benzema ile aynı takımda oynamak istemediği için Real Madrid'e kapıları kapattığını iddia etti. Haberde "Mbappe kendisi için en iyi kararın Barcelona'ya imza atmak olduğunu düşünüyor. Mbappe, Fransa Milli Takımı'nda karmaşık bir ilişki yaşadığı Benzema ile aynı soyunma odasını paylaşmak istemiyor.

Mbappe kariyerinde her şeyi planladı. Katan ekibinde 34 yaşındaki Lewandowski'ye liderlik edeceğinin farkında. Mbappe'nin PSG ile imzaladığı sözleşmenin detayında istediği zaman kulüpten ayrılma seçeneği de bulunuyor. Bu durum Barcelona'nın transferde işini kolaylaştırıyor. Messi'nin temsil ettiği tüm Arjantinlilere olan öfkesi mükemmel bir mazeret. Dembele'nin de devreye girmesiyle Barcelona'nın bu transferi bitirmesi bekleniyor." denildi.





ARJANTİN'İN KUTLAMALARINDA MBAPPE ALAY KONUSU OLDU

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, başkent Buenos Aires'te inanılmaz bir kutlama gerçekleştirdi. Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında Kylian Mbappe'ye göndermede bulunuldu. Bir taraftar Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağını Messi'ye attı. Messi ise gülerek oyuncağı geldiği yöne fırlattı. birçok otorite Messi'nin bu hareketini 'Mbappe'ye gönderme yaptı' olarak yorumladı.

Ayrıca Arjantin Milli Takım 'nın kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi. Martinez'in bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu. (Skorer)