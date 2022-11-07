Önceki gün Beşiktaş derbisinde 2 kez fileleri havalandıran ve zaferi getiren Mauro Icardi, ortaya koyduğu futbolla herkesi hayran bıraktı. Arjantinli futbolcunun performansı, Dünya basınının da ilgisini çekti. İtalya’dan La Gazzetta dello Sport, yıldız forvetin İnter forması giydiği dönemdeki gibi yine derbilerde sahneye çıktığını belirtirken, “İstanbul derbisini Mauro Icardi çözdü. Maurito liderliğindeki Sarı-Kırmızlılar rakibini geride bıraktı” ifadelerini kullandı.

‘Yeniden doğuş’

Corriere dello Sport ise geçtiğimiz günlerde Wanda Nara’dan ayrılan İcardi ile ilgili olarak “Wanda Nara, Arjantinli golcü Nef Stadyumu’nda şov yaparken aynı saatlerde ‘Yıldızlarla Dans Et’ programında yer aldı” denildi. Arjantin’den La Nacion ise, “Mauro Icardi bir kez daha golleriyle gündeme geldi. Galatasaray ’ın Türk klasiğinde galibiyetinde büyük rol oynadı” başlığı kullanıldı. Fransız basınında yayın yapan RMC Sport da, “ “İstanbul derbisinde Mauro Icardi’den muhteşem vole. Galatasaray’da gerçek bir yeniden doğuş” başlığını ön plana çıkarttı.

‘Gülümsemeyi hiç bırakmadı’

Yine Fransa’dan Le Parisien, yaptığı detaylı haberde, “Takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç, Galatasaray taraftarlarıyla olan birlikteliği... Icardi, Beşiktaş derbisinde gülümsemeyi hiç bırakmadı. Mauro Icardi’yi son düdükle birlikte bu kadar mutlu etmeyeli uzun zaman oldu. Wanda Nara’dan ayrılmasıyla son haftalara damgasını vurdu” yorumunu yaptı. Güney Amerika’dan Al Aire Libre sitesi de İcardi’nin performansından övgüyle bahsetti.

Mbappe’den tebrik

Sarı-Kırmızılı takımın yıldızı Icardi, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından derbiye dair paylaşımda bulundu. Tecrübeli golcü paylaşımının altına “İnanılmaz gece, inanılmaz derbi” notunu düşerken, Arjantinli futbolunun arkadaşları bu paylaşımın altına yorum yaptı.

Icardi’nin PSG’den eski takım arkadaşı Kylian Mbappe de Arjantinli’yi tebrik etti.