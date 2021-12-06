Uzun zamandır Real Madrid'in transfer listesinde yer alan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'deki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Amazon Prime'a açıklamalarda bulunan Mbappe, "Avrupa Şampiyonası sırasında kendime çok fazla soru sordum, ailemle konuştum ve PSG'den ayrılmak istediğimi biliyordum. Ailem bana sadece sahaya odaklanmamı söyledi. Belki de başka şeylere çok fazla enerji harcıyordum." sözleri ile yaz aylarında takımdan ayrılmayı düşündüğünü itiraf etti.

Büyük bir kulüp için oynayacağım

Paris ekibinden sezon sonu ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili olarak ise Mbappe, "Kolay değil. Ne olursa olsun, büyük bir kulüp için oynayacağım." ifadeleri ile iddialara açık kapı bıraktı.







