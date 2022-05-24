Real Madrid'in transfer teklifini reddederek Paris Saint Germain ile 2025 yılına kadar sözleşmesini uzatan Kylian Mbappe, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınında yer alan habere göre çocukken Milan forması giydiği bir fotoğrafın son haftalarda gündeme gelmesi üzerine İtalyan devi hakkındaki görüşleri sorulan Mbappe, "Milan ile olan bağım çok özel. Dadım İtalyandı ve ailesiyle çok zaman geçirdim, hepsi Milan'ı destekliyordu. Onlar sayesinde birçok Milan maçı izledim ve Milan taraftarı oldum. Eskiden İtalya'da oynarsam, sadece Milano'da olur derdim. Orada birçok Fransız arkadaşım ve gerçekten saygı duyduğum bir efsane olan Ibrahimovic var." sözlerini dile getirdi.

"Liverpool ile görüştüm"

PSG'de kalmaya karar vermeden önce İngiliz devi Liverpool ile de görüştüğünü söyleyen Mbappe, "Liverpool ile görüştüm çünkü orası annemin favori kulübü. Neden Liverpool'u desteklediğini anlamıyorum, ona sormalısınız. Şaka bir yana, onlar harika bir kulüp. Onlarla beş yıl önce Monaco'da oynarken görüşmüştüm. Bu sefer yalnızca kısaca konuştuk ama sonunda seçimim Real Madrid ve PSG arasındaydı. Herkes geçen yaz Madrid'e gitmek istediğimi biliyor çünkü bunun doğru seçim olduğunu düşünmüştüm." dedi.

Real Madrid'i neden reddetti?

Real Madrid'in teklifini neden kabul etmediğini de değinen Fransız yıldız, "İşler değişti. Ben Fransızım, ülkem için önemli olduğumu biliyorum, bu yüzden iyi düşünmem gerekiyordu. Bu sadece futbolla ilgili değil, aynı zamanda yaşamla da ilgiliydi. Kariyerimin sonunda ülkemde iyi yaşamak istiyorum. 14 yaşında genç takımlarda oynarken o formayı sadece birkaç hafta giymiş olmama rağmen Real Madrid'e ve taraftarlarına gösterdikleri sevgi için teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi Finalinde başarılar dilerim. Florentino veya Nasser Al Khelaifi ile para hakkında konuşmadım. Sadece futbol ve kazanılacak unvanlar hakkında görüştüm. Benim için önemli olan saha, kupalar kazanmak, en iyi olmak ve mutlu olmak ve şu anda mutluyum." açıklamasını yaptı.



