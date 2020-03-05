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Kylian Mbappe şov yaptı, PSG Fransa Kupası’nda finale yükseldi

PSG, Fransa Lig Kupası yarı finalinde Lyon'u 5-1 mağlup etti ve finale yükselen taraf oldu. Yaptığı hat-trickle maça damga vuran Kylian Mbappe, galibiyette başrol oynadı.

05 Mart 2020, Perşembe 02:10 Son Güncelleme:
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Kylian Mbappe şov yaptı, PSG Fransa Kupası’nda finale yükseldi

Fransa Kupası yarı final karşılaşmasında Lyon, Ligue 1’in lideri PSG’yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk golü ev sahibi ekibin futbolcusu Martin Terrier’den 11. dakikada geldi.

PSG, Mbappe’nin 14., 70. ve 90. dakikada, Brezilyalı Neymar’ın penaltıdan 64. dakikada ve Sarabia’nın 81. dakikada attığı gollerle maçı 5-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Maça damgasını vuran isim hat-trick yapan Kylian Mbappe oldu.

Fransa Kupası final maçı, 25 Nisan’da Paris’teki Stade de France’da PSG ile yarın oynanacak Saint-Etienne-Rennes karşılaşmasının galibi arasında yapılacak.

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