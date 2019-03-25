Yaz transfer dönemini hızlı geçirmesi beklenen Real Madrid'in gündemindeki en önemli isimlerden biri de teknik direktör Zinedine Zidane'ın çok istediği Kylian Mbappe'ydi. Paris Saint Germain'deki kontratı 2022 yazında bitecek olan 20 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcuyla ilgili olarak Fransızların saygın spor gazetesi L'Equipe'ten gündem yaratan bir iddia geldi.

Gazete, Mbappe'nin yıllık 15 milyon euroluk bir teklifle gelinmediği sürece PSG'den ayrılmayacağını öne sürdü. Yıldız isim de Manchester United'a elendikleri maç sonrası yaptığı bir açıklamada takımda kalacağını ifade etmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler