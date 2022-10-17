PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe için geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı. Yıldız ismin, Fransız kulübüne devre arasında takımdan ayrılmak istediğini söylediği iddia edilmişti.

PSG'nin sahasında Marsilya'yı 1-0 mağlup ettiği mücadeleye ilk 11'de sahaya çıkan ve 45. dakikada Neymar'ın attığı galibiyeti getiren golün asistini yapan Mbappe iddialar ile ilgili konuştu.

"ŞOK OLDUM"

Fransız yıldız yaptığı açıklamada çıkan haberlerle ilgili olarak, "Takımda mutluyum. Devre arasında ayrılacağım yönünde çıkan haberlere tamamen yalan. Bu haberleri gördüğümde ben de herkes gibi şok oldum" diye konuştu.





"YALAN HABER"

23 yaşındaki yıldız oyuncu hakkında çıkan ayrılık haberini gördüğünde yaşadığı şaşkınlıktan da bahsetti. Mbappe; "Bu haber çıktığında ben ve çevrem çok şaşırdık. Bunun tamamen yalan haber olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Kylian Mbappe bu maçlarda 12 kez gol atarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.