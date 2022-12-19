Kylian Mbappe, Cumhurbaşkanını tersledi!

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa'nın muhteşem mücadelesine sahne olan final Messi'nin zaferiyle sonuçlandı. Arjantinli süperstar kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazandı. Fransa'da ise Kylian Mbappe performansıyla ayakta alkışlandı.





Arjantin-Fransa maçının bitimiyle Kylian Mbappe büyük hayal kırıklığı yaşarken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saha içine inerek dünya yıldızını teselli etmeye çalıştı. Mbappe ile Macron arasında soğuk rüzgarların estiği gözlemlenirken Mbappe'nin Macron'u terslediği anlar dikkatlerden kaçmadı.

MACRON'A NEDEN TEPKİ GÖSTERİYORLAR?

Fransa Milli Takımı'ndaki birçok futbolcu Emmanuel Macron'a göçmenler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle tepkili. Macron'un aşırı sağ bir politika sergilediği gerekçesiyle Afrika kökenli Fransız futbolcuların Macron'a tepki gösterdiği ifade edildi.

Final maçının ardından Afrika kökenli Fransız futbolcuların Macron'a karşı soğuk tavırlar sergilemesi de iddiaları güçlendirdi. Kylian Mbappe'nin de aralarında yer aldığı Afrika kökenli futbolcuların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı sergilediği tavırlar dikkatlerden kaçmadı.

BENZEMA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Cezayir asıllı Fransız yıldız Karim Benzema, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özel uçağıyla Katar'a gitme fikrine sıcak bakmadı. Benzema, Macron'un bu yönde gelen teklifin geri çevirmişti.





Sakatlığı sebebiyle turnuva öncesi kadrodan çıkarılan Benzema'nın antrenmanlara başlamasının ardından yeniden kadroya dahil olma fikri Deshamps tarafından reddedilmişti.

MBAPPE, MACRON'U TERSLEDİ!

İngiltere'den Daily Mail, Kylian Mbappe'nin maç sonu büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve o anlarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yıldız ismi teselli etmek için sahaya indiğini okuyucularına aktardı.

Haberde Mbappe'nin Macron'u terslediğini ve umursama tavırlar sergilediğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı, PSG yıldızı ikincilik madalyasını ve altın çizmesini aldığı maç sonrası sunum sırasında Mbappe'yi bir kez daha teselli etmeye çalıştı.

Kylian Mbappe'nin bu esnada Macron'un kendisine sarıldığı anlardaki mutsuz görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

MACRON'DAN MAÇ SONU FRANSIZ BASININA AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin ile oynanan final maçının ardından Fransa'dan RMC Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Mbapple ile aralarında geçen diyaloğu anlatan Macron, "Mbappe olağanüstü şeyler yaptı ama tüm takım ona ayak uyduramadı. Mbappe harika bir oyuncu ve daha çok genç. Ona sadece 23 yaşında olduğunu, Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu olduğunu, bir Dünya Kupası kazandığını ve final oynadığını söyledim. Bunu ona anlattım. Ben de onun kadar üzüldüm. Ona bizi çok gururlandırdığını ve sonunda bir futbol maçı kaybettiğimizi, çok yaklaştığımızı söyledim. Spor böyle." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA GÖÇMEN KRİZİ

Afrika kökenli futbolcuların Fransa'daki göç yasa tasarısı sebebiyle Macronb'a tepki gösterdiği iddia ediliyor. Fransa hükümeti, söz konusu tasarıyla, hakkında sınır dışı kararı olan göçmenleri "arananlar listesine" koymaya imkan verecek bir düzenleme getirmeyi hazırlanıyor. (Skorer)

Kylian Mbappé'nin Marsilya'ya karşı attığı tüm goller