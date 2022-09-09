Uzun bir süre boyunca sol kanat için çalışma yapan Kara Kartal, aradığı ismi Ada'da bulmuştu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Nathan Redmond, önceki gün İstanbul'a geldi.

28 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşı Kyle Walker da onun için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz oyuncunun, takımda çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Walker, "Nathan Redmond'u kesinlikle özleyeceğiz. Takımda bazen sessiz kalmayarak her şeyi kabul etmeyen birine ihtiyaç duyarsınız. teknik adamla fikir ayrılığına düştüğünde bunu hep dile getirdi. Ama bunu her zaman saygı çerçevesinde yaptı" ifadelerini kullandı.

Guardiola'dan hem övgü hem eleştiri!

İngiliz devi Manchester City'nin hocası Pep Guardiola, 2017'de Southampton ile oynanan bir maçta Redmond ile ilginç bir diyalog yaşamıştı. Katalan Teknik adam, takımının 2-1 kazanmasına rağmen maç sonunda Redmond ile tartışmış konuyla ilgili olarak, "Kendisini tebrik ederek birebirlerde çok başarılı olduğunu ve ne kadar iyi oynadığını fakat takımının yetenekli olmasına rağmen oynamaktan çok zaman geçirmekle uğraştığını söyledim" demişti.

Resmi açıklama geldi

Siyah Beyazlılar, Redmond'un transferini açıklarken, resmi siteden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İngiliz orta saha oyuncusu Nathan Redmond ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nathan Redmond’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Redmond, İngiltere Premier Lig'deki kariyeri boyunca 232 maça çıktı. Yıldız kanat oyuncusu, 30 gol ve 27 asistlik çarpıcı bir performans sergilemeyi başardı. Redmond, geçen sezon ise 32 maçta sahne alırken, 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı.







