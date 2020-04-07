Kyle Walker'a milli takım şoku!

İngiltere'deki karantina döneminde iki eskort ile seks partisi düzenleyen Manchester City'li sağ bek Kyle Walker'ın bir daha İngiltere Milli Takımı forması giyemeyeceği belirtildi.

07 Nisan 2020, Salı 12:44 Son Güncelleme:
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Kyle Walker'a milli takım şoku!

Kyle Walker'ın İngiltere'deki karantina günlerinde iki eskort ile yaptığı seks partisi, kendisine pahalıya patladı. 

Önce takımı Manchester City tarafından para cezasına çarptırılması kararlaştırılan Kyle Walker'ın İngiltere Milli Takımı kariyeri de 29 yaşında sona ermek üzere. 

Daily Star'ın iddiasına göre İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, yaşanan olay sonrası Walker'ı artık milli takım kadrosunda düşünmüyor. 

2.000 Pound ödeyerek düzenlediği parti sonrası kulübünden 250.000 Pound ceza alması söz konusu olan Walker'ın milli takım kariyeri de sona ermiş gibi duruyor. 

Southgate'in Walker'ın pozisyonunda Trent Alexander-Arnold ve Aaron Wan-Bissaka gibi oldukça etkili alternatifleri bulunuyor. 

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