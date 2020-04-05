Kyle Walker iki kadınla parti yaparak corona virüsü hiçe saydı!

Manchester Cityli Kyle Walker, bir skandala imza atarak corona virüs karantinasını hiçe saydı.

The Sun'ın haberine göre; İngiliz futbolcu Kyle Walker, evine çağırdığı iki kadınla parti verdi.

İngiliz halkına "Evde kal" çağrısı yapan Walker'ın evine çağırdığı kadınlardan biri olan Louise McNamara, partinin 3 saat sürdüğünü söyledi.

Yaptığı davranışın yanlış olduğunu kabul eden ve özür dileyen Manchester Cityli oyuncu, yönetimden gelecek ağır bir ceza ile karşı karşıya...

İngiliz futbolcu ile uzun süredir beraber olan Annie Kilner, Kyle Walker'ın eski sevgilisi Lauryn Goodman'ın hamile olduğunu açıklamasının ardından oyuncuyu terk etmişti.

Haberde, Kyle Walker'ın bu ayrılık sonrası tamamen dibe vurduğu ve menajerinin de oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi.

"KİMLİĞİNİ GİZLİ TUTMAYA ÇALIŞTI"

Kyle Walker'ın aylığı 8000 Pound Cheshire'daki evine davet ettiği Louise McNamara ise yaptığı açıklamada "Kyle'ın evine Salı günü saat 22.30'da bir taksiyle geldim. Benim dışımda Brezilyalı bir kız ve Kai adında bir futbolcu daha vardı. Kyle Walker kimliğini gizli tutmaya çalıştı. Kai isimli futbolcunun kim olduğunu bilmiyordum ama daha sonra onun birkaç fotoğrafını çektim" şeklinde konuştu.

"KYLE WALKER'DAN 2.200 POUND ALDIK"

Kyle Walker'dan 2.200 Pound aldığını söyleyen McNamara, "Gece saat 2.00'de evden ayrıldık. Kyle hem "Evde kalın" çağrısı yapıyor, hem de evinde parti düzenliyor. O bir ikiyüzlü ve insanları riske atıyor" dedi.

Kyle Walker'ın imza attığı bu skandal sonrası İngiltere Milli Takımı'ndaki yerinden de olması bekleniyor.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

İngiliz oyuncu yaptığı açıklamada "Toplumda hayati önemi olan sağlık çalışanları için inanılmaz fedakarlıklarını ve hayat kurtarıcı çalışmalarını desteklemek amaçlı bir video çekmiştim. Söylediklerimle yaptığım şey tamamen tezat oluşturuyor. Profesyonel bir futbolcu olarak konumumun rol model olma sorumluluğunu getirdiğini anlıyorum. Bu nedenle ailemi, arkadaşlarımı, futbol kulübümü, taraftarlarımı ve halkı, onları hayal kırıklığına uğrattığım için özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

CEZA GELİYOR

Manchester City Kulübü ise açıklamasında "İddiaları duyduğumuz için hayal kırıklığına uğradık, Kyle’ın hızlı ifadesine ve özürüne dikkat ettik ve önümüzdeki günlerde bir disiplin prosedürü uygulayacağız" denildi.