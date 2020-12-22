Kyle Kuric: Yetenekli oyuncularıyla her zaman tehlikeliler

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes'e konuk olacak Barcelona'nın önemli isimlerinden Kyle Kuric, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Temsilcimiz Anadolu Efes'in yetenekli oyuncularıyla her zaman tehlikeli bir takım olduğunu belirten Kuric, "Çok iyi bir takımlar. Çok yetenekli oyunculara ve birkaç yıldır aynı takıma sahipler. En iyi dönemlerinde değiller ve evlerinde oynuyorlar. Bu kadar yetenekli oyuncularla her zaman tehlikeli bir takım konumundalar. Maccabi Tel Aviv'e karşı iç sahada kaybettik. EuroLeague'de maç kaybetmek sürpriz değil ama arka arkaya iki maç kaybedemeyiz. Bu önemli bir maç ve eğer Play-Off'lara ilk 4 içinde girmek istiyorsak tekrar formumuzu yakalamalıyız" ifadelerini kullandı.