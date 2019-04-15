KYK’lılar potada buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İller arası Basketbol Bölge Grup Şampiyonası Erzurum’da başladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kazım Karabekir Spor Salonu’nda başlatılan basketbol maçlarına iki bayan yedi erkek takımı katıldı.

Kayseri, Malatya, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tunceli ve Kırşehir KYK’larının katıldığı turnuvanın açılış müsabakası Erzurum ile Kayseri arasında oynandı.

Zeki Koçak, İ. Hakkı Akpınar, Abdullah Özçelik, Vedat Engin, Erhan Çetin ve Talip Önerge’nin Tertip Komitesi Üyeliklerini yaptığı turnuva için Kazım Karabekir Spor Salonu’nda açılış töreni düzenlendi.

YURTLAR ÖĞRENCİLERİN SADECE OTEL GİBİ KULLANDIKLARI YER DEĞİL

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde konuşan Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, KYK iller arası basketbol turnuvasına katılan tüm takımlara başarı dileyerek, “Buraya bir çok bölgemizden misafirlerimiz geldi. Erzurum’daki turnuvada hem sportmence maçlar oynayın, hem de Erzurum’un güzelliklerini gezin görün” dedi.

Öğrencilerin yurtları sadece bir otel gibi görmemesi gerektiğinin altını çizen Taşkesenligil, “Yurtlar aynı zamanda birer eğitim yuvası. Yurtlar aynı zamanda işte bugünkü basketbol turnuvası gibi, öğrencilerin spor yaptıkları, eğlendikleri önemli bir araç” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’in yanı sına şube ve ilçe müdürleri ile yurt müdürlerinin de katıldığı açılış töreninin ardından turnuvanın açılış karşılaşması Erzurum ile Kayseri kız takımları arasında oynandı.

Toplam dokuz takımın mücadele ettiği YURTKUR Basketbol şampiyonası dört gün sürecek.

İHA