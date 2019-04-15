Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen İller arası KYK Masa Tenisi Bölge grup müsabakaları Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Gelen Müdürlüğü (KYK) tarafından öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği turnuvaların masa tenisi ayağı Karaman'da düzenlenen törenin ardından başladı. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda 5 gün devam edecek müsabakalarda 9 ilden yaklaşık 90 sporcu final mücadelesi verecek.

Kazım Karabekir Salonu'nda Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "15-19 Nisan tarihleri arasında ilimizin ev sahipliğinde düzenlenecek İller arası KYK Masa Tenisi Bölge grup müsabakaları hoş geldiniz safalar getirdiniz. Bugün burada siz değerli antrenör ve sporcularımızı ilimizde ağırlamaktan, misafir etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. 5 gün boyunca devam edecek bu önemli şampiyonada illerini temsil edecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor, sakatlıksız, kazasız bir turnuva olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan törenin ardından kızlar kategorisinde oynanan ilk gün karşılaşmaları ile müsabakalara devam edildi.

İller arası KYK Masa Tenisi Bölge grup müsabakalarının açılış törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Şube Müdürleri, Yurt Müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

DHA