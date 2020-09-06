Kwadwo Asamoah Inter’den ayrılıyor

Geçtiğimiz yıllarda transferde adı Galatasaray ile anılan ve çok istenen Kwadwo Asamoah, Inter’den kopuyor. Calciomercato’da çıkan haberde, teknik direktör Antonio Conte’nin planları arasında Asamoah yer almıyor. Geçen sezon İnter formasıyla 11 maça çıkan 31 yaşındaki sol bek Asamoah’ın düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı ancak herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtilirken, Asamoah orta sahada da oynayabiliyor.