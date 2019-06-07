Kwadwo Asamoah: 'Galatasaray, beni çok istedi'

Inter'de forma giyen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah, 2017 yazı ve 2018'in Ocak ayında Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul etmişti. O dönem Sarı Kırmızılı kulübü çalıştıran Igor Tudor da geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyu Cim Bom'a getirmek istediğini doğrulamıştı. Şu anda Inter forması giyen Asamoah da ülkesi Gana'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GH Gossip adlı internet sitesiyle gerçekleştirdiği söyleşide Galatasaray'ın teklifini doğrulayan yıldız futbolcu, "Elde ettiğim pek çok başarı ve takımda geçirdiğim uzun sürenin ardından Juventus'tan ayrılmak benim için çok zor oldu. Ancak yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Galatasaray, beni çok istiyordu ve Juve'yle de görüşmüşlerdi. Ancak ben, bir risk alarak beklemeyi tercih ettim. Önerilen yeni kontratı yeterli bulmayınca da Torino'dan ayrıldım ve Inter'e geldim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler