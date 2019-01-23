Kvitova Avustralya Açık’ta yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta, tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova, çeyrek finalde Avustralyalı Ashleigh Barty’yi 2-0 yendi.

23 Ocak 2019, Çarşamba 00:37
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Kvitova Avustralya Açık’ta yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta, tek kadınlarda Çek Petra Kvitova yarı finale yükseldi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde, tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty çeyrek finalde karşılaştı.

Rod Laver Arena’da oynanan ve 68 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-4’lük setlerle 2-0 kazanan 28 yaşındaki Kvitova, turnuvada ikinci kez yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

Wimbledon’da iki şampiyonluğu bulunan Kvitova, yarı finalde ABD’li Danielle Collins ile eşleşti.

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