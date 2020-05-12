Morchellaceae familyasına ait olan bu bitki türünün bir başka adı Morchella Esculenta şeklindedir. Kuzugöbeği mantarı, Türkiye çapında Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de yetişmektedir. Tekli ve küçük bitkiler kategorisinde yetişen kuzugöbeği mantarı, oldukça az bulunan bir bitki çeşididir. Bahar aylarında yetişen ve hasadı veren kuzugöbeği mantarının fiyatlarının da çok yüksek olduğunu belirtmek doğru olacaktır. Kuzugöbeği mantarının çok fazla tercih edildiği yerler ise; İsviçre, Belçika, Fransa, Türkiye ve Amerika şeklinde sıralanabilir.

Kuzugöbeği mantarı faydaları nelerdir?

Kuzugöbeği mantarının, oldukça az bulunmasıyla beraber çok da değerli olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra en önemlisi, kuzugöbeği mantarının yararları saymak ile bitmez. Zihne açıklık getiren, vücudun gücünü arttıran kuzugöbeğinin faydaları aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kuzugöbeği mantarı, şeker hastalığına karşı birebirdir.

- Bu bitki, göz sağlığına iyi gelir.

- Kansızlığa oldukça olumlu etkileri bulunmaktadır.

- Kuzugöbeği mantarı karaciğerin görevlerini düzenler ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rolü bulunmaktadır.

- Kansere karşı korur.

- Kuzugöbeği mantarının oldukça yüksek besin değerlerine sahip olduğunu söylemek mümkündür. Kuzugöbeği mantarının faydaları bu şekilde sıralanabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken kuzugöbeği mantarının zamanında kullanılması gerektiğidir.

Kuzugöbeği mantarı neye iyi gelir ve ne işe yarar?

Kuzugöbeği mantarı çok nadir bulunmasının yanı sıra besin değerleri oldukça yüksek bir bitki çeşididir. Kuzugöbeği mantarının pek çok konuya olumlu geldiğini belirmek doğru olacaktır. Kuzugöbeğinin iyi geldiği konuları sıralamak okurlar adına yararlı olacaktır. Kuzugöbeği mantarı, çok iyi bir besin kaynağı şeklinde ifade edilebilir. Mantarın sahip olduğu önemli besin değerleri; B1,B2 ve C vitaminleri, çinko, kalsiyum, potasyum şeklinde sıralanabilir.

Kuzugöbeği mantarı bağışıklık sistemini güçlendiren bir yapıya sahiptir. Bunun yanı sıra kuzugöbeği mantarı, bireyin zihnini açmaya etki sağlayan bir bitki türüdür. Sürekli kuzugöbeği mantarını tüketmek ile beraber kişi vücudunu bütün zararlı mikroorganizmalara karşı koruyacaktır. Kuzugöbeği mantarının iyi geldiği en önemli konulardan birisi de kansızlığa çözüm olmasıdır. Anemi şeklinde tanımlanan ve halk içerisinde kansızlık şeklinde tanımlanan rahatsızlığın tedavisi adına bu mantar çeşidi çok olumlu etkiler sağlayacaktır. Vücut içinde demir eksikliğinden ötürü ortaya çıkabilen bu rahatsızlık, uzun zamanlı devam etmesi ile türlü türlü sağlık problemlerine neden olabilecek bir sorundur. Kuzugöbeği mantarı ise ilaçtan daha iyi bir etki sağlayarak bu problemin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

Kuzugöbeği mantarının kansere karşı koruyucu olduğu da belirtilmektedir. İçerisinde bulunan selenyum ve niosin maddeleri sayesinde, kuzugöbeği mantarı kansere karşı önemli bir koruyuculuk sağlamaktadır. Bilhassa bu maddeler, prostat kanserini önlemektedir. Bu kanser türüne yakalanma riski bulunanlar adına kuzugöbeği mantarının tüketimi uzmanlarca tavsiye edilmektedir. Kuzugöbeği mantarının iyi geldiği bir diğer konu ise şeker hastalığıdır. Şeker hastalığında kan şekerinin düşmesine yardımcı olan en doğal metotlardan olan kuzugöbeği mantarı, kan şekerini dengeler. Buna bağlı olarak gelişecek problemlerden olumsuz etkilenmemek adına sıklıkla kuzugöbeği mantarı tüketimi tavsiye edilmektedir.

Kuzugöbeği mantarı, kalp sağlığını korumaktadır. Bunun yanı sıra karaciğer fonksiyonlarını düzenlemede oldukça önemli rol almaktadır. Kalp sağlığının korunması adına oldukça olumlu etkilere sahip olan kuzugöbeği mantarı tüketildiği zaman karaciğer fonksiyonlarını da düzenleyerek karaciğer enzimlerinin yenilenmesini de sağlar. Kuzugöbeği mantarının göz rahatsızlıklarına da oldukça olumlu etkileri bulunmaktadır. Katarakt, glokom gibi göz sağlığı problemleri B2 vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkmaktadır. Kuzugöbeği mantarının içeriğinde B2 vitaminin, bol bol olarak yer aldığı söylenebilir. Bu sayede göz hastalıklarının önüne geçmek de mümkün olacaktır. Kuzugöbeği mantarının bu tür hastalıklara iyi geldiği söylenebilir. Kuzugöbeği mantarının içerisinde bulunduğu vitaminler sayesinde kişinin sağlığında önemli faydalara katkı sağladığı bilinmelidir. Kuzugöbeğini bahar aylarında satın almak, faydalarından en üst seviyede yararlanmak için önemlidir.