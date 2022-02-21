Sörloth’un ardından Trabzonsporlu taraftarların ‘Kuzey’in Yeni Kralı’ diye seslendiği Cornelius, Konyaspor maçının ardından yine skor katkısı sağladı. Bu kez müthiş bir gol attı. İlk yarıda kendisine gelen tüm uzun topları indiren ve arkadaşlarına servis eden Danimarkalı santrfor, 36. dakikada Marafona’nın hatasını affetmedi.

Alanyaspor kalecisinin kısa düşen topunda araya giren ve rakibini şık bir çalımla geçen Cornelius, çaprazdan ip gibi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Ligde 12 gole ulaşan Fırtına’nın Vikingi, krallık yarışında Karagümrüklü Pesic ve Kasımpaşalı Umut Bozok ile zirvede bulunuyor.