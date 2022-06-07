İngiltere'nin Crystal Palace takımında 20 resmi maçta 1 gol 1 asistle oynadıktan sonra Trabzon'a kiralık gelen Sörloth, 43 karşılaşmada 34 gol 7 asist üretmişti. Norveçli oyuncu ardından Leipzig'e transfer olmuştu. Fransa, İngiltere ve İtalya maceraları istediği gibi geçmeyen Danimarkalı Cornelius, Bordo-Mavili formayı giymeden önceki sezonu İtalya takımı Parma'da 1 golle tamamlamıştı. Andreas Cornelius bu sezon ise attığı 15 golle Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük katkı sağladı.