Bu sezon yaptığı transferlerle Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin merakla beklenen takımı olan Kuzeyboru, İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası 6. Boğaziçi Voleybol Turnuvası'na katıldı. Turnuvada B Grubu'nda Sarıyer ve Çan ile karşı karşıya gelen Kuzeyboru, grubunu lider tamamladı. Annie Mitchem ve Tori Gorrell gibi yıldız isimlerin sahne aldığı organizasyonda finale çıkan Kuzeyboru, final karşılaşmasında A Grubu'nu lider bitiren Galatasaray ile mücadele etti. Maç sarı-kırmızılıların 3-0 üstünlüğüyle sona ererken, turnuvada ikinci olan Kuzeyboru oynadığı oyun ile otoritelerden tam not aldı.

Kuzeyboru, 2'nci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak Aksaray'a döndü. 4-5-6 Eylül tarihlerinde oynanacak Türkiye Kupası hazırlıklarına başlayacak Kuzeyboru; Eczacıbaşı, Aydın B.Ş.B. ve Karayolları ile kupada karşı karşıya gelecek.

DHA