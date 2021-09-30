MENÜ

Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi.

30 Eylül 2021, Perşembe 19:10 Son Güncelleme:
- A +
Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen Yıldız

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hazal Selin Arifoğlu (Dilek Kınık, Işıl Öz, Fulden Ural, Ezgi Akyaldız, Elif Boran)

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Ecem Aknam, Hande Naz Şimşek (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Tuna Aybüke Çetinay, Sezen Keşkekoğlu, Ada Germen)

Setler: 25-17, 25-23, 25-14

Süre: 82 dakika (26, 31, 25)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...