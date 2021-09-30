Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen Yıldız
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hazal Selin Arifoğlu (Dilek Kınık, Işıl Öz, Fulden Ural, Ezgi Akyaldız, Elif Boran)
Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Ecem Aknam, Hande Naz Şimşek (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Tuna Aybüke Çetinay, Sezen Keşkekoğlu, Ada Germen)
Setler: 25-17, 25-23, 25-14
Süre: 82 dakika (26, 31, 25)