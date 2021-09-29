MENÜ

Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor maç sonucu 1-3

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar C Grubu maçında Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru’yu 3-1 mağlup etti.

29 Eylül 2021, Çarşamba 20:36 Son Güncelleme:
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Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor maç sonucu 1-3

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar C Grubu maçında Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru’yu 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer

Kuzeyboru: Ikic, Dikme Gönülkırmaz, Rhykliuk, Mitchem, Hazal Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Fulden Ural, Hande Korkut, Yasemin Yıldırım)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Maglio, Bytsenko, Sobolska, Çağla Akın (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir)

Setler: 22-25, 25-22, 17-25, 22-25

Süre: 111 dakika (28, 30, 25, 28)

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