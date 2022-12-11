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Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10’uncu hafta maçında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

11 Aralık 2022, Pazar 23:34 Son Güncelleme:
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Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10’uncu hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Erhan Alparslan

KUZEYBORU: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu)

SETLER: 23-25, 15-25, 23-25

SÜRE: 83 dakika (29, 24, 30)

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