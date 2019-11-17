Kuzeyboru galibiyet serisini sürdürdü

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA) - Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, Ted Ankara Kolejliler'i 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Kuzeyboru, ligin 6’ıncı haftasında Ted Ankara Kolejliler ile karşılaştı. Aksaray Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Matea Ikic, Duygu Üçdağ, Gizem Öcal, Merve Çepni, Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Neslişah Durgun ile başlayan Kuzeyboru etkili hücumlarıyla ilk seti 25 -14 alarak 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen 2'nci sette Ted Kolejliler daha etkili oynadı ve seti 25-21 alarak skoru 1-1'e getirdi. Kuzeyboru son seti oyunu lehine çevirerek 25-20 üstünlükle tamamladı ve maçı 3-1 kazandı. Kuzeyboru, bu skorla namağlup serisine de devam etti.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru takım kaptanı Duygu Üçdağ, “Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Öğretmenler günü öncesi kazandığımız için çok mutluyuz. Çok çekişmeli bir maç oldu. Rakibimiz çok iyi mücadele etti. Biz kendi evimizde kazanmayı bildiğimiz için çok mutluyuz. Haftaya Mardin deplasmanına gideceğiz" diye konuştu.

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