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Kuzeyboru - Eczacıbaşı maç sonucu: 0-3

Kuzeyboru oyuncuları sahaya Ukrayna bayrağı renklerinden oluşan kurdelaları göğüslerine takarak çıktı. Ukraynalı oyuncu Rykhliuk da koluna 'No war'(Savaşa hayır) yazılı bant taktı.

27 Şubat 2022, Pazar 21:47 Son Güncelleme:
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Kuzeyboru - Eczacıbaşı maç sonucu: 0-3

Kuzeyboru oyuncuları sahaya Ukrayna bayrağı renklerinden oluşan kurdelaları göğüslerine takarak çıktı. Ukraynalı oyuncu Rykhliuk da koluna 'No war'(Savaşa hayır) yazılı bant taktı.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla

KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Ezgi Akyıldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, İvana Vanjak)

ECZACIBASI: Boskovic, Hande Baladın, Ognjenovic, Selin Arifoğlu, Beyza Arıcı, McKenzie, (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci)

SETLER: 25-27, 21-25, 24-26 SÜRE:

Süre: 91 dakika (31, 27, 33)

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