Kuzeyboru-Çukurova Bld. ADS maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4’üncü hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, Çukurova Belediye Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan başantrenör Kamil Söz, ”Müsabakayı stres altında oynadık. Ligde 3 güçlü takım ile oynadığımız için ister istemez takımımızda psikolojik yorgunluk oldu. Sahamızda iyi bir takımla oynadık. Maçı kazanan oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligde ilk galibiyetimizi aldık. Bundan sonra daha iyi başarılara imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

SALON: Aksaray

HAKEMLER:İlhan Burhan, Zafer Özmen

KUZEYBORU Arelya Karasoy, Ezgi Bektaş, Correa Beatrız, Merve Atlıer, Polina, Mitchem (Dilek Kınık)

ÇUKUROVA BELEDIYESI ADANA DEMİRSPOR: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Hazal Selin, Bosetti (Pınar Atasever, Burcu Yonder, Dilara Sağbaş)

SETLER: 25-19, 27-25, 25-18

SÜRE:) 83 dakika (27, 33, 23)