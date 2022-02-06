Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18’inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente
KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi Bektaş, Stevenson, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Çeşme Akar, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)
SETLER: 25-20, 25-21, 28-26
SÜRE: 95 dakika (29, 28, 38)