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Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18’inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

06 Şubat 2022, Pazar 19:55 Son Güncelleme:
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Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18’inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente

KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi Bektaş, Stevenson, Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Çeşme Akar, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)

SETLER: 25-20, 25-21, 28-26

SÜRE: 95 dakika (29, 28, 38)

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