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Kuzeyboru 1-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor

Kuzeyboru, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15’inci haftasında, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

20 Ocak 2023, Cuma 19:06 Son Güncelleme:
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Kuzeyboru 1-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15’inci hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla

KUZEYBORU: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Paskova, Rahimova, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Klimets, Merve Atlıer, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Paskova, Rahimova, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Klimets, Merve Atlıer, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar)

SETLER: 21-25, 21-25, 25-21, 20-25

SÜRE: 120 dakika (29, 33, 29, 29)

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