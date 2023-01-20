Kuzeyboru 1-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15’inci hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla
KUZEYBORU: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Paskova, Rahimova, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Klimets, Merve Atlıer, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Paskova, Rahimova, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Klimets, Merve Atlıer, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar)
SETLER: 21-25, 21-25, 25-21, 20-25
SÜRE: 120 dakika (29, 33, 29, 29)