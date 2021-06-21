EURO 2020 C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Hollanda, puansız son sırada yer alan Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşacak. 6 puanı olan Portakallar, zirveyi garantiledi. Puansız Makedonya ise galip gelse bile grupta ilk iki maç sonunda yine sonuncu olarak kupaya nokta koyacak.

Kuzey Makedonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Johan Cruyff Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Istvan Kovac yönetecek. Bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde olacak.

EURO 2020 C Grubu puan durumu

1- Hollanda / 6 puan

2- Avusturya / 3 puan

3- Ukrayna / 3 puan

4- Kuzey Makedonya / 0 puan







