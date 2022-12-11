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Kuzey Kore için bir ilk

Dış dünyaya kapalı ülkelerin başında gelen Kuzey Kore, ilişkilerinin iyi olmadığı ülkelerin 2022 Dünya Kupası'ndaki maçlarını yayınlamama kararı almıştı. Bunlar, Güney Kore, Japonya ve ABD’ydi. Kuzey Kore'nin, tarihinde ilk kez Güney Kore'nin bir maçını yayınladığı ortaya çıktı. O karşılaşmanın da Brezilya'nın, Uzak Doğu ekibini Son 16 Turu'nda 4-1 mağlup ettiği mücadele olduğu bildirildi.

11 Aralık 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Kuzey Kore için bir ilk

Dış dünyaya kapalı ülkelerin başında gelen Kuzey Kore, ilişkilerinin iyi olmadığı ülkelerin 2022 Dünya Kupası'ndaki maçlarını yayınlamama kararı almıştı. Bunlar, Güney Kore, Japonya ve ABD’ydi. Kuzey Kore'nin, tarihinde ilk kez Güney Kore'nin bir maçını yayınladığı ortaya çıktı. O karşılaşmanın da Brezilya'nın, Uzak Doğu ekibini Son 16 Turu'nda 4-1 mağlup ettiği mücadele olduğu bildirildi.

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