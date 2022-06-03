Kuzey İrlanda - Yunanistan maç sonucu: 0-1

UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Yunanistan, rakibini 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Windsor Park'ta oynanan maçın 39. dakikasında rabzonspor'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken maçın 2. yarısında ise gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte C Ligi 2. Grup'ta yer alan Yunanistan 3 puan ile 2. sıraya yerleşti.



