Grup maçlarına Estonya ve Belarus karşısında 4 maçta aldığı 12 puanla iyi bir başlangıç yapan Kuzey İrlanda, son iki maçta ise grubun favorileri Almanya ve Hollanda karşısında puan alamadı. Elbette işleri zor; ancak matematiksel olarak finallere gidebilirler. Ekim ayında Çekya karşısında hazırlık maçında alınan 3-2’lik zafer umutlarını taze tuttu. Geniş bir kadrosu olmayan antrenör Michael O’Neill’in geçen ay De Kuip’te kullandığı ilk onbirin aynısıyla sahada olması bekleniyor.

KUZEY İRLANDA - HOLLANDA MAÇINA BAHİS OYNAMAK İÇİN GÖRSELİ TIKLA

Grup kuraları çekildiğinde Almanya ile birlikte liderlik mücadelesi yapması beklenen Hollanda, bu maç öncesinde bu hedefinde başarılı oldu. Büyük favori oldukları kalan iki maçta da kazanırlarsa lider olarak finallere gidecekler. Bu maçta alacakları bir puan bile onları finallere götürmeye yetecek. Antrenör Ronald Koeman, Donyell Malen ve Steven Bergwijn’den yoksun olacak. Kadroda olmasına rağmen Memphis Depay’ın oynaması beklenmiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Kuzey İrlanda’nın grupta oynadığı 6 maçın 5’in ilk yarılar berabere bitti.

• Hollanda’nın grupta oynadığı 6 maç da 2,5 Gol Üstü bitti.

• Hollanda grupta oynadığı 3 deplasman maçını da kazandı.

• Kuzey İrlanda’nın evinde oynadığı son 5 resmi maç da TG 2-3 aralığında bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, üyelerin %49’dan fazlası konuk ekibin maçı almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise 2,5 Gol Üstü. Üyelerin %14’ü maçta en az 3 gol olacağını düşünerek tercihini 2,5 Gol Üstü’nden yana kullanmış durumda.

YAZARIMIZ KERİM CAN ÖZDAL DA GOLLER GELİR DİYOR!

Eleme grubunda Kuzey İrlanda 12 puan toplayarak Almanya ve Hollanda'yı takibini sürdürdü ancak son 2 maçı zorlu olan ev sahibinin tur şansı çok düşük. Kuzey İrlanda'nın bu mücadelede kazanması gerekiyor ki Almanya deplasmanına tur şansıyla gidebilsin. Bu nedenle agresif bir futbol bekliyorum ve oyunun elbet bir yerinden itibaren risk almak zorundalar. Hollanda da kendini riske atmamak adına fırsatları değerlendirip oyun üstünlüğünü elde etmeye çalışacak. 2.5 üstü bir sonuç bekliyorum.







