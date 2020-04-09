Kanal D’nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gürsoy ve Öykü Karayel’in paylaştığı, yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen dizisi “Kuzey Güney”, yeniden ekrana geliyor. Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, Hazar Ergüçlü, Mustafa Avkıran, Turgay Kantürk ve Semra Dinçer gibi isimlerin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Kuzey Güney'i dizi takipçileri heyecanla bekliyor. Kuzey Güney dizisinde yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesinin konu alınıyor.

Kuzey Güney hangi gün yayınlanacak?

Yolları ayrı, hedefleri farklı iki erkek kardeşin hayatları ve etraflarında yaşanan olaylar her Çarşamba saat 22.45'te Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Kuzey Güney dizisinin konusu ne?

“Kuzey Güney”; yolları ayrı, hedefleri farklı, hedeflerine ulaşmak için izledikleri yöntemleri farklı, zıt karakterlere sahip, tek ortak noktaları aşkları Cemre olan, iki kardeşin hayatta var olabilmek için verdikleri zorlu mücadelenin hikayesini anlatıyor. Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklı yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklı iki kardeştir. Birbirlerine olan bağlılıkları dışında tek ortak noktalarıysa, babaları Sami’nin işlettiği simit fırınına sığamayacak kadar büyük hayallerinin olmasıdır. Kuzey, askeri okul sınavlarını kazanıp, ileride başarılı bir asker olacak, Güney ise iyi bir üniversitede okuyup, hedeflediği kariyere doğru sağlam adımlarla ilerleyecektir.

Ancak iki kardeşin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için kaderlerini de değiştirmeleri gerekecektir. Cemre ve annesi Gülten’in yaşadıkları mahalleye taşınmasıyla Kuzey ve Güney’in hayatında da yeni bir sayfa açılır. Cemre’nin varlığı, iki kardeşin yaşamına farklı bir soluk getirir. Üç yakın arkadaş, “aşkla” da bu dönemde tanışır. Kızının Tekinoğlu Ailesi’yle olan bağını onaylamayan Gülten’in ise, Cemre’nin geleceğiyle ilgili farklı hayalleri vardır. Sami ile mutsuz ve sevgisiz devam eden evliliğine yıllar içerisinde alışan Handan’ın, geleceğe dair hayallerini canlı tutan tek kişiyse oğlu Güney’dir.

Hem çalışkan, hem de sakin yapısıyla Güney, aynı zamanda Kuzey’in aile içinde kopardığı fırtınaları da sakinleştiren kişidir. Üniversite sınavlarından bir gün önce, Kuzey ile Sami’yi karşı karşıya getiren olay, tüm ailenin hayatını altüst edecek “o geceyi” de beraberinde getirir. Tekinoğlu Ailesi’nin yaşayacağı felaketin arkasındaki gerçek sebebi, Kuzey yıllar boyunca bir sır olarak kalbinde tutmak zorunda kalacaktır. Kuzey ve Güney, siyah ve beyaz olarak ayrılan karakterlerine rağmen, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı iki kardeştir…

Tekinoğlu Ailesi’ni altüst eden “o gece” yaşandıktan sonra, iki kardeş paylarına düşen kaderi, ömür boyu sırtlarında taşıyacaktır.